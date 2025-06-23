ENCAMP
La bogeria del Crash Car no s’atura ni sota la intensa pluja
Alguns pilots no van poder arribar al final pels cops rebuts i el fum
Xocs, derrapades, fum, carrosseria pels aires i velocitat. Un any més el Crash Car d’Encamp va tornar a ser un espectacle dins la festa del poble de la parròquia. Enguany, però, es va haver de celebrar amb unes condicions meteorològiques adverses, sota la pluja. Tot i això, ni conductors ni assistents es van voler perdre la bogeria d’aquest esdeveniment que va tenir de tot. Els pilots han intentat esprémer fins a l’últim moment els seus antics vehicles, malgrat que alguns no han pogut arribar fins al final de l’esdeveniment a causa dels cops rebuts o del fum que sorgia dels motors. De fet, en alguna ocasió els bombers han hagut de ruixar el capó d’algun cotxe del fum que desprenien.
Més activitats
El programa de la tarda va continuar amb una nova edició de la FesTAPA, que des de les 19 h va oferir la degustació de set tapes sorprenents elaborades per diferents establiments de la parròquia. L’esdeveniment té lloc al carrer Prat Gran de l’Areny i entre les tapes hi havia dues opcions de postres, dos entrants i tres plats principals, entre ells una opció sense gluten per a celíacs.
Els ciutadans que van provar totes les tapes i completar el passaport de la FesTAPA van entrar al sorteig d’un sopar per a dues persones valorat en 100 euros a l’establiment guanyador de ‘La millor tapa’.
La parròquia celebrarà avui dilluns el darrer dia de la seva festa. Les activitats més destacades per aquesta jornada inclouran inflables, el concurs de botifarra i la celebració de la revetlla de Sant Joan. A les 12 hi haurà la recepció oficial de la flama del Canigó i a les 22 hores arrencaran els fallaires, que acabarà amb l’encesa de la foguera i un espectacle amb drons.