Memoràndum
Acord entre la Massana i la Cambra de Comerç per promoure la mediació en la resolució de conflictes
L'objectiu és evitar que els desacords acabin a la Batllia
El comú de la Massana i la Cambra de Comerç han signat un acord per promoure la mediació, la conciliació i els peritatges extrajudicials com a eines de resolució de conflictes a l'administració comunal. L'objectiu del conveni és tenir una administració més àgil, propera i moderna que prioritzi el diàleg i la resolució amistosa de les diferències, evitant que els desacords acabin a la Batllia.
La signatura s'ha celebrat aquest matí a la parròquia massanenca, entre la cònsol major, Eva Sansa, i el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Mas. A més, l'acord amb el Centre de Resolució de Conflictes Empresarials, inclou una comissió de seguiment anual per garantir l'evolució i millora del projecte. Així mateix, la Cambra convida a altres comuns a sumar-se a la iniciativa.