Canillo
La primera edició del Foodie Fest reuneix més de 3.500 visitants
L'esdeveniment ha superat totes les expectatives amb una oferta multicultural de tapes, tallers i música en viu
Canillo ha estat l’escenari d’un cap de setmana gastronòmic de gran èxit amb la celebració de la primera edició de l’International Foodie Fest (IFF), que ha aplegat més de 3.500 visitants al Càmping Pla de Canillo. Organitzat pel Comú de Canillo i Regaderafoodie, l’esdeveniment ha superat totes les expectatives amb una oferta multicultural de tapes, tallers i música en viu.
El festival va arrencar divendres amb la presència d’un miler de persones que van gaudir de les primeres degustacions i concerts. Dissabte, la jornada de màxima afluència, es van superar els 2.000 assistents, i diumenge, malgrat el temps variable, unes 500 persones van aprofitar per fer els darrers tastets. En total, es van vendre 30.000 tokens i els 15 restaurants participants van servir unes 8.000 tapes.
El conseller de Promoció Turística i Comercial del Comú de Canillo, Àlex Kinchella, va expressar la seva satisfacció per l’acollida del públic: “Aquest festival ha estat una gran festa de sabors i cultures, i ens anima a continuar apostant per propostes innovadores i inclusives”.
La programació ha inclòs una àmplia varietat d’activitats per a tots els públics, com el passaport gastronòmic per descobrir cuines del món, showcookings, tallers de cuina, música en directe, espais chill-out i una zona infantil. L’èxit d’aquesta primera edició ha fet que l’organització es plantegi ja una segona convocatòria per consolidar Canillo com a capital gastronòmica multicultural del país.