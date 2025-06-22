FESTA DEL POBLE
L’Encamp de Gresca incorpora la participació de l’esbart infantil
Els més menuts de l’agrupació van ser els encarregats d’executar una de les danses
Encamp va celebrar durant la jornada d’ahir l’Encamp de Gresca, un dels esdeveniments més tradicionals de la festa del poble. En l’esdeveniment s’hi va incorporar una dansa infantil de l’esbart Sant Romà. Enguany l’esbart ha protagonitzat quatre balls en comptes de tres tal com era habitual i s’havia celebrat en els darrers anys. Un d’aquests el van executar els més menuts de l’agrupació dansaire, que ha estat la gran novetat.
Prèviament, va ser el moment dels adults, que van dansar fins a tres versions del ball tradicional: l’Encamp de Gresca. La primera de les versions va presentar-se exclusivament a càrrec del cos principal. Ja en la segona dansada hi van participar les autoritats. Un moment en què es va poder veure personalitats com el síndic general, Carles Ensenyat, o el ministre de Turisme, Jordi Torres, ballant i gaudint. Finalment, amb la tercera versió i sent aquesta la més popular, es va donar l’oportunitat a què en formés part tot el poble.
Abans d'executar les danses hi va haver un ball previ de l'esbart juvenil
“Hem integrat en aquest acte simbòlic, que representa el moment d’encetar la festa del poble i la part més tradicional de tot el programa, els petits. També hi havia el cos de dansa i els juvenils, és a dir, hi érem tots i hem fet participar com cada any el poble per obrir aquesta festa”. Així ho va exposar el conseller de Cultura del comú d’Encamp, Joan Sans.
Abans d’executar les danses hi va haver un ball previ de l’esbart juvenil. Enguany tant la colla com els assistents es van haver d’enfrontar amb la forta calor d’aquests últims dies. Tot i això, el factor meteorològic no els va aturar i molta gent es va animar a participar-hi durant la dansa popular. “Cada any hi participen, tot i que aquest any la temperatura és una mica més alta que en anys anteriors, però a la gent li agrada molt i cada any veus que van incorporant els passos de l’Encamp de Gresca i aquesta part és molt divertida perquè és la participativa”, va comentar Sans.
Un cop va acabar l'acte es va fer la vermutada popular i un taller de swing
Per als encampadans i encampadanes, l’Encamp de Gresca “és una dansa molt important”, sobretot perquè el procés de creació va ser produït per artistes de la localitat, va relatar Sans. “Hi ha una part coreogràfica de la Maribela Moreno, que és la directora des de la refundació de l’esbart Sant Romà, la lletra és d’un poeta de casa nostra com el Josep Dallerès i després la música també d’algú de casa com el Lluís Cartes. Per nosaltres és molt important”, va asseverar el polític.
El post acte
Un cop va acabar l’acte, es va fer la vermutada popular i un taller d’iniciació de swing. Tot plegat va servir per agafar gana i celebrar l’arrossada popular. Aquesta vegada es repartiran 500 racions de menjar, tal com van explicar des de la corporació. “Ahir al migdia ja vam esgotar totes les racions”, va detallar el conseller.
D’altra banda, Sans va explicar que estan satisfets de disposar del parc de l’ossa perquè és un espai que no es disposava en els anys anteriors.