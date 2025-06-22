Escaldes-Engordany
El comú destina 19.000 euros en prestacions socials els primers cinc mesos de l'any
En total s'han atorgat 107 ajudes
El comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat durant els primers cinc mesos de l'any, 107 prestacions socials. Segons la infografia publicada a X (antic Twitter), l'administració parroquial ha destinat 19.032 euros en aquests ajuts, la majoria a nuclis unifamiliars (78), 18 a famílies monoparentals, 6 a parelles i 5 a famílies nuclears.
Per tipologia els més demanats han estat els ajuts de Foc i Lloc (63), seguits pels relacionats amb activitats esportives (11), les prestacions d'emergència (7), els ajuts per a l'escola bressol (5), les activitats d'Escaldes Pasqua (4) i Escaldes Carnaval (3).
Els imports més destacats han estat per a l'escola bressol, amb 6.264 euros, seguts dels ajuts de foc i lloc, amb 4.880 euros, les prestacions per alimentació, amb 2.736 euros i les destinades a habitatge, amb 1.800 euros. Des del comú asseguren mantenir el "compromís ferm amb les persones i amb l'atenció a les necessitats socials".