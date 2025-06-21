Canillo
Vint-i-sis infants es graduen a l’Escola Bressol Les Orenetes
Els nens i nenes han rebut una orla i un diploma commemoratiu com a símbol del seu pas per l’escola bressol
L’Escola Bressol Les Orenetes de Canillo ha celebrat aquest dissabte l’acte de final de curs, que ha servit per acomiadar una promoció de 26 infants que tanquen una etapa educativa. L’acte ha comptat amb la presència dels cònsols del comú de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal.
Durant la cerimònia, els nens i nenes han rebut una orla i un diploma commemoratiu com a símbol del seu pas per l’escola bressol. El comiat ha finalitzat amb un berenar conjunt amb les famílies i l’equip educatiu, en un ambient distès i de celebració. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha volgut remarcar “la importància d’aquest acte com un moment emocional i simbòlic per als infants, les seves famílies i l’equip educatiu, a qui vull agrair especialment la seva dedicació i professionalitat”.