ENCAMP
La flama del Canigó arribarà a la parròquia dilluns al migdia
La flama del Canigó arribarà a Encamp dilluns a partir de les dotze del migdia a la plaça dels Arínsols. Com a parròquia amfitriona d’enguany, la vila acollirà la flama i la custodiarà fins a la tarda, que serà traslladada a Casa de la Vall per l’encampadà Samuel Ponce, guanyador de la 42 K OTSO Travessa d’Encamp. Ponce recollirà la flama a dos quarts de cinc i està previst que arribi a les sis de la tarda a la plaça Guillemó. Des d’allà s’iniciarà una cercavila fins a Casa de la Vall i a les set es culminarà l’acte tradicional amb l’entrega de la flama al síndic general.