Cultura
Encamp celebra l'acte més tradicional de la festa del poble incorporant l'esbart infantil
Enguany l'esbart ha protagonitzat quatre balls en comptes de tres com s'havia fet en els darrers anys
Encamp ha celebrat aquest dissabte l'Encamp de Gresca, un dels esdeveniments més tradicionals de la festa del poble, incorporant una dansa infantil de l'esbart Sant Romà. Enguany l'esbart ha protagonitzat quatre balls en comptes de tres com s'havia celebrat en els darrers anys. Un d'aquests l'han executat els més menuts de l'agrupació dansaire, que ha estat la gran novetat. Prèviament, els adults han dansat fins a tres versions de l'Encamp de Gresca. La primera, amb el cos principal, la segona amb les autoritats, pel qual s'ha pogut veure el síndic general, Carles Ensenyat, o el ministre de Turisme, Jordi Torres, ballant; i la tercera la més popular, en la que hi ha participat el poble.
"Hem integrat en aquest acte simbòlic, que representa el moment d'encetar la festa del poble i la part més tradicional de tot el programa, els petits. També hi havia el cos de dansa i els juvenils, és a dir, hi érem tots i hem fet participar com cada any el poble per obrir aquesta festa", ha declarat el conseller de Cultura del comú d'Encamp, Joan Sans.
Abans d'executar les danses, hi ha hagut un ball previ de l'esbart juvenil. Enguany la colla i els assistents s'ha hagut d'enfrontar amb la forta calor d'aquests dies. Tot i això, molta gent s'ha animat a participar durant la dansa popular. "Cada any participen, tot i que aquest any la temperatura és una mica més alta que en anys anteriors, però a la gent li agrada molt i cada any veus que van incorporant els passos de l'Encamp de Gresca i aquesta part és molt divertida perquè és la participativa", ha comentat Sans.
Pels encampadans i encampadanes, l'Encamp de Gresca "és una dansa molt important", sobretot perquè el procés de creació ha estat produït per artistes de la localitat, ha relatat Sans. "Hi ha una part coreogràfica de la Maribela Moreno, que és la directora des de la refundació de l'esbart Sant Romà, la lletra és d'un poeta de casa nostra com el Josep Dallerès i després la música també d'algú de casa com el Lluís Cartes. Per nosaltres és molt important", ha asseverat el polític.
Un cop ha acabat l'acte, s'ha fet la vermutada popular i un taller d’iniciació de swing. Tot plegat ha servit per agafar gana i celebrar l'arrossada popular. Aquesta vegada es repartiran 500 racions de menjar, tal com han explicat des de la corporació. "Ahir al migdia ja vam esgotar totes les racions", ha detallat el conseller. D'altra banda, Sans ha explicat que estan satisfets de disposar del parc de l'ossa perquè és un espai que no es disposava en els anys anteriors.