ANDORRA LA VELLA
El barri de Riberaygua tindrà un nou mural de grans dimensions
Boa Mistura proposa dues intervencions artístiques que els ciutadans podran votar en línia del 23 al 29 de juny
El comú d’Andorra la Vella fa un pas més en la transformació artística del barri de Prada Ramon amb una nova instal·lació del projecte Art de Carrer. El col·lectiu Boa Mistura, amb presència internacional i especialitzat en projectes de revitalització urbana a través de l’art, pintarà un mural de grans dimensions en les parets de dos edificis situats a l’encreuament entre el carrer Riberaygua i el carrer de la Sardana. A partir de les idees sorgides en un procés de participació amb una trentena de comerciants i veïns, s’han generat dues propostes artístiques que tots els ciutadans podran votar en línia del 23 al 29 de juny.
“El procés participatiu ens permet generar propostes més arrelades i compartides”
Les dues propostes que es posen a votació són Calma, una obra que parteix del mot que més es va repetir durant la sessió participativa i que juga amb formes geomètriques i colors vius, i Sòl i Cel, un disseny inspirat en el paisatge d’Andorra la Vella que simbolitza l’equilibri entre la natura i la vida urbana. “El procés participatiu ens permet generar propostes més arrelades i compartides perquè quan la ciutadania pot participar en el disseny del seu espai, aquest esdevé més significatiu”, va explicar ahir la cònsol menor i responsable de la cartera de Cultura, Olalla Losada. El comú destina 30.000 euros al projecte.
El comú destina 30.000 euros al finançament del projecte
El mural reforçarà el recorregut artístic que el projecte Art de Carrer vol consolidar a través de la creació de punts d’interès distribuïts pel barri. Segons el comú, Art de Carrer no és només art urbà, sinó una eina de cohesió, que dona veu al veïnat i ajuda a construir una parròquia més viva i compartida. Es tracta de reforçar la identitat del barri a través de l’art i fer més atractius els seus carrers per a la ciutadania i els turistes. L’itinerari artístic, inaugurat l’estiu de l’any passat, inclou vuit obres d’artistes andorrans que ja formen part del paisatge urbà.
La iniciativa s’ha treballat de manera transversal entre els departaments de Promoció Turística i Comercial, i de Participació Ciutadana. Amb aquesta intervenció, en definitiva, el comú referma la seva aposta per la promoció de l’art com a motor de transformació urbana i participació comunitària.
Prestigi
Boa Mistura és un col·lectiu artístic de prestigi internacional i amb una gran experiència en processos participatius i creació d’obres amb ànima en més de 40 països. La fundació assegura al seu portal web oficial que té la missió de “transformar l’espai públic i enriquir la vida de les comunitats”. Els projectes artístics en què participa “ajuden a enfortir la cohesió social, l’orgull comunitari i la visibilització de la diversitat cultural”. Per assolir aquests objectius, situa els veïns “en el centre del procés de transformació”. Un dels projectes més impressionants en què ha treballat és Vida, una fulla de més de 5.000 metres quadrats pintada sobre una plaça de Bogotà.