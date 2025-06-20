LA MASSANA
Una revetlla amb falles, llegendes i ball de bruixes
La Massana celebrarà la revetlla de Sant Joan amb falles, llegendes i balls de bruixes. Enguany serà la quarta edició de la cremada de falles, una iniciativa que cada any compta amb més persones implicades. La festa combina les tradicionals falles amb altres disciplines artístiques i populars al voltant de la simbologia de la nit del foc. La celebració començarà a les deu de la nit, a la plaça de l’Església, amb la narració d’històries i llegendes explicades per Carol Caubet. Just després els fallaires de la llum sortiran des de l’hostal Palanques i quan arribin a la plaça de l’Església se’ls unirà la colla de fallaires fins a l’aparcament de les escoles. Un cop allà, es faran rodar les falles, hi haurà el ball de bruixes, amb l’Esbart Valls del Nord, i la festa es tancarà amb l’encesa de la foguera.