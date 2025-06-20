ANDORRA LA VELLA
La plantilla del comú qualifica el clima laboral amb un 7,2
La corporació ha enquestat el 82% dels treballadors públics
La plantilla del comú d’Andorra la Vella qualifica el clima laboral a la corporació amb un 7,2 sobre 10. Així es desprèn de l’enquesta realitzada en els últims mesos per l’administració parroquial, en la qual han participat un total de 439 treballadors comunals, que representen el 82% del total. El comú considera que la nota “posa de manifest un bon nivell de benestar”.
Els treballadors han destacat la claredat en les funcions i responsabilitats, l’horari i la conciliació, un fort sentiment de pertinença i cohesió d’equip, així com la percepció d’oferir un servei de qualitat a la ciutadania. L’estudi de clima laboral ha estat liderat pel departament de Gestió de Talent i de Persones, tutelat per la consellera Eva Tadeo.
La gestió de conflictes és un dels punts de millora
La corporació valora molt positivament la implicació demostrada per la plantilla en el procés i el cònsol major, Sergi González, remarca que “una organització forta es construeix amb una comunicació oberta i escoltant totes les veus”.
Tanmateix, l’anàlisi també ha permès detectar àrees de millora en la col·laboració entre departaments, les oportunitats de desenvolupament professional, la gestió de conflictes i la presa de decisions. També s’evidencia la necessitat d’ajustar els beneficis laborals no monetaris a les necessitats reals i d’implementar canals de comunicació més inclusius i accessibles.