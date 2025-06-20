Sant Joan
Els cònsols d'Ordino reben el fallaire major de les Valls d'Andorra
Ferran Mata va assolit la distinció el passat 1 de juny
Els cònsols d’Ordino, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, juntament amb la consellera d’Associacionisme i Participació Ciutadana, Meritxell Rabadà, han rebut avui al matí al fallaire major de les Valls d’Andorra, Ferran Mata, en una mostra de reconeixement per haver obtingut aquesta distinció, ja que és la primera vegada que un fallaire d’Ordino esdevé fallaire major. Mata és fallaire d’Ordino des dels inicis quan es va recuperar la tradició de la cremada de falles a la parròquia. Forma part de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino i des d’aquest dimarts també és membre de la Junta Directiva de l’entitat.
La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha destacat precisament que "un teixit associatiu actiu i dinàmic, sens dubte, és garantia d’una parròquia viva" i ha exhortat Mata a portar amb orgull la capa vermella de fallaire major i a deixar "en bon nom aquest col·lectiu que representa una part del patrimoni immaterial del nostre poble i parròquia d’Ordino".