Ordino
La Nit de la Candela celebra l'entrada a l'estiu amb 11.000 espelmes
Els participants van poder gaudir de diferents números en indrets molt destacats del centre de la vila
La música, els espectacles i les ja habituals 11.000 espelmes van il·luminar el nucli antic d'Ordino durant la nit d'aquest dijous. La 6a edició de la Nit de la Candela va tornar a repetir la programació parroquial amb èxit absolut, on els participants van poder gaudir de diferents números en indrets molt destacats del centre de la vila. "Tenim música, tenim dansa en altres espais, espectacles de foc i 11.000 espelmes que s'han encès amb l'ajuda dels voluntaris per poder il·luminar tot el centre quan es faci fosc" va explicar la consellera d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar Social d'Ordino, Mònica Armengol.
Amb un recorregut des de la plaça major fins al jardí de Casa Rossell, la màgia va tornar als carrers ordinencs en l'esdeveniment que és, tradicionalment, "el tret de sortida a l'estiu". És "una celebració de llum i del solstici d'estiu", segons es va expressar. "Ha estat una setmana intensa de preparació i, sobretot, aquest dijous acabant de decorar i preparar" va mencionar Armengol. De fet, la Nit de la Candela es programa tot just quan acaba l'edició vigent i ja es comença a pensar en la següent. La idea, però, no es anar ampliant, sinó que la gent descobreixi Ordino i gaudeixi de les propostes que van variant d'any en any. Durant tota la nit, els assistents van poder anar fent la ruta marcada per veure cada peça preparada.
En total, sis actuacions van formar el cartell d'enguany de la Nit de la Candela. A la plaça major, es va poder gaudir del blues de Shuffle Express, mentre que Cometa Eme va interpretar les seves cançons a piano i veu a la placeta del pajó. Al jardí de la Casa Pairal, doble espectacle amb els malabars de llum i foc amb Improvisto's Krusty Show, ambientats per la música de violí i violoncel del duo Pere Nolasc i Núria Conangla. També hi va haver espai per a la dansa al jardí casa d'Areny-Plandolit, on el Líquid Dansa va estrenar el seu nou espectacle. Finalment, la formació d'arpa i veu Awen Duet van emocionar al jardí de Casa Rossell.
El premi rebut per la Cambra de Comerç ha permès que "es doni sortida a la restauració d'Ordino" i que es reconegui el projecte per donar-li "una embranzida de cara a les següents edicions".