Sant Joan
La flama del Canigó arribarà a Encamp a les dotze del migdia
La revetlla comptarà amb el retorn dels fallaires de la parròquia
La flama del Canigó arribarà a Encamp el dilluns a partir de les 12 hores a la plaça dels Arínsols. Com a parròquia amfitriona d'enguany, la vila acollirà la flama i la custodiarà fins a la tarda, que serà traslladada a la Casa de la Vall per l'encampadà Samuel Ponce, guanyador de la 42 K OTSO Travessa d'Encamp. Ponce recollirà la flama a les 16.30 hores i està previst que arribi a les sis de la tarda a la plaça Guillemó. Des d'allà s'iniciarà una cercavila fins a la Casa de la Vall, i a les 19 hores es culminarà l'acte tradicional amb l'entrega de la flama al síndic general.
La revetlla de Sant Joan d'Encamp comptarà amb el retorn dels fallaires de la parròquia, que oferiran una actuació a les 22 hores, a l'aparcament del Prat de l'Areny, així com un espectacle lumínic de drons i el concert de 'La Banda del Coche Rojo'. Pel que fa al Pas de la Casa, la revetlla començarà a les 21:30 h, a la plaça de l’Església, amb un espectacle de pirotècnia, malabars i foc a càrrec de ‘El Portal’.