Celebració
Encamp enceta la festa del poble amb música, diversió i una cercavila aquàtica
El grup Zebras Marching Band ha acompanyat amb música els participants que no s'han volgut perdre un dels primers actes de la jornada
La gresca i la xerinola ja han arribat a Encamp. La parròquia ha donat el tret de sortida a la festa del poble aquest divendres amb les primeres activitats del programa d'enguany. La celebració ha començat a la tarda amb el Torneig de pàdel, que s'allargarà fins diumenge. A continuació, ha agafat el protagonisme la cercavila Mulla’t de Festa. El grup Zebras Marching Band ha acompanyat amb música els participants que no s'han volgut perdre un dels primers actes de la jornada.
En un dia especialment calorós, la remullada ha vingut com l'anell al dit. Els joves encampadans i encampadanes s'han ruixat amb pistoles d'aigua pels carrers de la parròquia durant una tarda que ha estat carregada de diversió.
El primer dia de la festa del poble s'allargarà fins a la matinada. A dos quarts de 10 hi ha previst el sopar del Mulla’t de Festa a la Sala de Congressos. Serà després quan començaran les primeres actuacions musicals de la festivitat. A dos quarts d'11 tindrà lloc el concert del grup de versions Police Line, a l’aparcament del Prat Gran. Tot seguit, a les 12 h, arribarà el plat fort de la nit amb el concert dels Italobrothers, que faran vibrar el públic amb els seus èxits d’electrònica i 'dance'. La festa continuarà fins ben entrada la matinada amb dues sessions de discomòbil amb el DJ Danny BPM i més tard amb el DJ Kurt Heisz.
Els actes continuaran el dissabte i es prolongaran fins dilluns a la nit amb la celebració de la revetlla de Sant Joan. El llarg d'aquests dies els encampadans i encampadanes gaudiran d'una gran varietat d'activitats. A més de concerts com el del grup dels Figa Flawas, també hi haurà sardanes, inflables, una arrossada popular o el famós crash car, entre altres propostes per a tots els públics.