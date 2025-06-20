ANDORRA LA VELLA
El comú recupera la mitja hora gratuïta però apuja dels pàrquings un 40%
Les tarifes dels aparcaments amb barrera s’incrementen de 2 a 2,80 euros l’hora, però es manté el preu d’un euro si es disposa de la PK
El comú d’Andorra la Vella recupera la primera mitja hora gratuïta als aparcaments a l’aire lliure amb barrera. La mesura, que entrarà en vigor l’1 de juliol, es reintrodueix després que la corporació hagi constatat que haver-la retirat el 2022 no ha tingut un impacte significatiu en la reducció de la mobilitat i ha pogut afectar negativament el comerç local. “Volem fomentar l’estacionament de curta durada i incentivar la rotació de vehicles per facilitar l’accés als establiments i serveis de la parròquia”, va explicar el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana. La minoria va abstenir-se en la votació de la proposta.
Les tarifes a tots els aparcaments amb barrera, no modificades des del 2022, també s’han revisat. El preu de l’hora s’incrementa de 2 a 2,80 euros, però es manté el preu d’un euro per als usuaris de la targeta PK, uns 23.000 arreu del país. Per facilitar-ne l’accés, s’ha eliminat el dipòsit de cinc euros i se n’ha agilitzat la tramitació, que ara es pot completar en 24 hores.
A més, també s’ha creat una nova targeta d’accés temporal de 30 dies, destinada a facilitar l’aparcament a veïns en zones com la Serradora, les Escoles, Parc Fluvial, Canrodes, Antic Camí Ral i Bonavista. Aquesta targeta tindrà un preu de 75 euros i es podrà obtenir als caixers dels aparcaments.
Via pública
Un altre dels canvis indroduïts és la revisió de les tarifes per estacionar a la via pública, que per primera vegada distingiran entre residents i visitants. A partir de l’1 d’octubre les zones verdes tindran un cost de 0,75 euros per als residents, mentre que els vehicles amb matrícula estrangera hauran de pagar el doble. A la zona blava, més cèntrica i amb més demanda, el preu serà d’1,5 euros per als ciutadans del país i de tres euros per als turistes. Aquesta mesura suposa un canvi de model: els visitants assumiran una part més gran dels costos associats a l’estacionament, com ara el manteniment dels parquímetres i de la senyalització, i els salaris dels agents de circulació.
D’altra banda, també s’estableixen normes més clares per penalitzar el mal ús de les places i millorar-ne la disponibilitat. Així, es reserven les zones d’estacionament situades al davant d’escoles, centres de salut i edificis oficials als usuaris d’aquests serveis, es fixa un màxim de 48 hores per a les motos i de dues hores per a les zones de càrrega i descàrrega, i es regula per primer cop l’ús de les places reservades per a hotels, que només podran utilitzar els clients i per un màxim de quinze minuts.
Finalment, en matèria d’aparcaments també s’ha ampliat el temps màxim a la zona blava de 90 a 150 minuts i s’ha incrementat l’import de la sanció per no posar tiquet als parquímetres, que passa de 20 a 30 euros.
En l’àmbit social, va aprovar-se incloure el servei Rexcatering dins dels preus públics. La iniciativa, que es va presentar dimecres passat, permet distribuir els àpats excedents del menjador Calones a través d’una màquina expenedora situada a l’entrada Centre de Congressos. Cada ració té un cost simbòlic d’un euro.
