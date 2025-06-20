ANDORRA LA VELLA

El comú recupera la mitja hora gratuïta però apuja dels pàrquings un 40%

Les tarifes dels aparcaments amb barrera s’incrementen de 2 a 2,80 euros l’hora, però es manté el preu d’un euro si es disposa de la PK

L’aparcament del Parc Central.

L’aparcament del Parc Central.Fernando Galindo

El comú d’Andorra la Vella recupera la primera mitja hora gratuïta als aparcaments a l’aire lliure amb barrera. La mesura, que entrarà en vigor l’1 de juliol, es reintrodueix després que la corporació hagi constatat que haver-la retirat el 2022 no ha tingut un impacte significatiu en la reducció de la mobilitat i ha pogut afectar negativament el comerç local. “Volem fomentar l’estacionament de curta durada i incentivar la rotació de vehicles per facilitar l’accés als establiments i serveis de la parròquia”, va explicar el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana. La minoria va abstenir-se en la votació de la proposta.

Les tarifes a tots els aparcaments amb barrera, no modificades des del 2022, també s’han revisat. El preu de l’hora s’incrementa de 2 a 2,80 euros, però es manté el preu d’un euro per als usuaris de la targeta PK, uns 23.000 arreu del país. Per facilitar-ne l’accés, s’ha eliminat el dipòsit de cinc euros i se n’ha agilitzat la tramitació, que ara es pot completar en 24 hores.

A més, també s’ha creat una nova targeta d’accés temporal de 30 dies, destinada a facilitar l’aparcament a veïns en zones com la Serradora, les Escoles, Parc Fluvial, Canrodes, Antic Camí Ral i Bonavista. Aquesta targeta tindrà un preu de 75 euros i es podrà obtenir als caixers dels aparcaments.

Via pública

Un altre dels canvis indroduïts és la revisió de les tarifes per estacionar a la via pública, que per primera vegada distingiran entre residents i visitants. A partir de l’1 d’octubre les zones verdes tindran un cost de 0,75 euros per als residents, mentre que els vehicles amb matrícula estrangera hauran de pagar el doble. A la zona blava, més cèntrica i amb més demanda, el preu serà d’1,5 euros per als ciutadans del país i de tres euros per als turistes. Aquesta mesura suposa un canvi de model: els visitants assumiran una part més gran dels costos associats a l’estacionament, com ara el manteniment dels parquímetres i de la senyalització, i els salaris dels agents de circulació.

D’altra banda, també s’estableixen normes més clares per penalitzar el mal ús de les places i millorar-ne la disponibilitat. Així, es reserven les zones d’estacionament situades al davant d’escoles, centres de salut i edificis oficials als usuaris d’aquests serveis, es fixa un màxim de 48 hores per a les motos i de dues hores per a les zones de càrrega i descàrrega, i es regula per primer cop l’ús de les places reservades per a hotels, que només podran utilitzar els clients i per un màxim de quinze minuts.

Finalment, en matèria d’aparcaments també s’ha ampliat el temps màxim a la zona blava de 90 a 150 minuts i s’ha incrementat l’import de la sanció per no posar tiquet als parquímetres, que passa de 20 a 30 euros.

En l’àmbit social, va aprovar-se incloure el servei Rexcatering dins dels preus públics. La iniciativa, que es va presentar dimecres passat, permet distribuir els àpats excedents del menjador Calones a través d’una màquina expenedora situada a l’entrada Centre de Congressos. Cada ració té un cost simbòlic d’un euro.

REHABILITACIÓ DEL PASSEIG DEL RIU

El comú dona llum verda a una despesa pluriennal de 350.000 euros per rehabilitar el tram del passeig del riu comprès entre el pont de Prat de la Creu i el de Prada Casadet. El pressupost del 2025 ja preveu una inversió de mig milió per a la conservació i embelliment, una partida que ara s’amplia a càrrec dels comptes del 2026. L’actuació afectarà més de 5.200 metres quadrats i tindrà un cost estimat de 850.000 euros. Les obres es faran entre la tardor del 2025 i la primavera del 2026.
19/06/2025 Foto: Comú d'Andorra la Vella/Tony Lara

19/06/2025 Foto: Comú d'Andorra la Vella/Tony LaraComú d'Andorra la Vella

NOMENAMENT DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENT D'ESPORTS

El consell va ratificar el nomenament de Josep Tudó Cerqueda com a nou director del departament d’Esports. Amb més de trenta anys d’experiència al comú i una trajectòria vinculada a la gestió d’esdeveniments esportius, Tudó assumeix aquest rol clau per impulsar les polítiques esportives de la parròquia.
