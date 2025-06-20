Festival
Canillo es transforma en la capital gastronòmica d’Andorra amb l’International Foodie Fest
El festival aplega una quinzena de parades de cuina internacional, música i activitats familiars en un cap de setmana ple de sabor i multiculturalitat
L’antic Càmping Pla de Canillo ha obert aquest vespre les portes a la primera edició de l’International Foodie Fest (IFF), una nova proposta culinària i cultural que, durant tres dies, converteix la parròquia en un punt de trobada per als amants de la gastronomia del món.
Impulsat pel Comú de Canillo en col·laboració amb Regaderafoodie, l’esdeveniment reuneix una quinzena de restaurants establerts al país, cadascun representant una sola cuina per garantir l’autenticitat dels plats. L’oferta inclou tapes salades i dolces, així com begudes tradicionals de diverses cultures. El festival, amb entrada gratuïta, ha atret nombrosos visitants ja des de la seva inauguració.
“Convidem tothom, residents i visitants, a viure aquest viatge gastronòmic sense agafar cap avió”, ha afirmat el conseller de Promoció Turística i Comercial del Comú de Canillo, Àlex Kinchella, qui ha destacat l’ambient familiar i l’oportunitat de “compartir cultures a través del menjar”.
A més de la proposta gastronòmica, l’IFF ofereix un programa variat amb música en directe, sessions de DJ, tallers de cuina, demostracions en viu i una zona infantil amb jocs i animació. També s’hi han habilitat espais de descans i una zona chill-out per relaxar-se entre tastets.
El festival estarà obert aquest divendres fins a les 22 h, dissabte de 12 h a 22 h i diumenge fins a les 18 h. Els assistents poden adquirir tokens per consumir als estands, amb preus unificats: 4 euros per tapa i 2 euros per beguda. Amb la voluntat de consolidar-se com un esdeveniment de referència al calendari andorrà, el Foodie Fest aposta pel turisme responsable, la promoció cultural i la convivència a través de la gastronomia.