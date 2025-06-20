Andorra la Vella
El barri de Riberaygua tindrà un nou mural de grans dimensions
Els ciutadans podran votar entre dues propostes del col·lectiu Boa Mistura
El col·lectiu Boa Mistura, especialitzat en projectes de revitalització urbana a través de l'art, pintarà un mural de grans dimensions en les parets de dos edificis situats a l'encreuament entre el carrer Riberaygua i el carrer de la Sardana d'Andorra la Vella. Del 23 al 29 de juny els ciutadans podran votar una de les dues opcions proposades pels artistes després d'haver-hi treballat amb els veïns: Sòl i cel i Calma. La intervenció artística començarà el 13 de juliol i s'allargarà uns quinze dies, aproximadament. El comú destina 30.000 euros al projecte.