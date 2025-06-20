Andorra la Vella

El barri de Riberaygua tindrà un nou mural de grans dimensions

Els ciutadans podran votar entre dues propostes del col·lectiu Boa Mistura 

Sergi González i Olalla Losada a la presentació dels murals.

Sergi González i Olalla Losada a la presentació dels murals.

El col·lectiu Boa Mistura, especialitzat en projectes de revitalització urbana a través de l'art, pintarà un mural de grans dimensions en les parets de dos edificis situats a l'encreuament entre el carrer Riberaygua i el carrer de la Sardana d'Andorra la Vella. Del 23 al 29 de juny els ciutadans podran votar una de les dues opcions proposades pels artistes després d'haver-hi treballat amb els veïns: Sòl i cel i Calma. La intervenció artística començarà el 13 de juliol i s'allargarà uns quinze dies, aproximadament. El comú destina 30.000 euros al projecte.

