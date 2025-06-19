Estudi
La plantilla del comú d'Andorra la Vella qualifica amb un 7,2 el clima laboral
han participat un total de 439 treballadors comunals, que representa el 82%
La plantilla del comú d'Andorra la Vella qualifica el clima laboral amb un 7,2. Així es desprèn de l'enquesta realitzada per l'administració parroquial, en la quan han participat un total de 439 treballadors comunals, que representa el 82%. El comú considera que la nota "posa de manifesta un bon nivell de benestar".
Els treballadors han destacat la claredat en les funcions i responsabilitats, l'horari i la conciliació, un fort sentiment de pertinença i cohesió d'equip, així com la percepció d'oferir un servei de qualitat a la ciutadania. L'informe ha permès detectar possibilitats de millorar en la col·laboració entre departaments, oportunitats de desenvolupament, gestió de conflictes i presa de decisions.
La corporació valora molt positivament la implicació demostrada per la plantilla i el cònsol major, Sergi González, ha remarcat que "una organització forta es construeix amb una comunicació oberta i escoltant totes les veus".