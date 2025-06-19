Cultura
Ordino celebra la festa de la música amb una jornada plena d'activitats
Els actes es duran a terme dissabte
Ordino celebrarà dissabte la festa de la música, una jornada pensada per gaudir de la cultura musical i dinamitzar el centre del poble. El programa inclou concerts, cercaviles, vermuts musicals, actuacions infantils i sessions de DJ, i compta amb la implicació activa del teixit associatiu, el comerç i la restauració local, apunta el comú.
La jornada començarà a les deu del matí amb entrada gratuïta i obsequi al museu casa d'Areny-Plandolit, i continuarà amb una cercavila dels grallers i tabalers d'Andorra, seguit de les actuacions de la Coral Casamanya i la Coral infantil Piulets a la plaça major. Al llarg del dia hi haurà concerts, vermut electrònic i sessions de Dj. La jornada clourà amb tapes especials a partir de les 20.30 hores a la terrassa de la Borda 1880.