La Massana celebrarà la revetlla amb falles, llegendes i ball de bruixes

La nit de Sant Joan començarà a les 22 hores, a la plaça de l'Església

Un fallaire de la Massana en una revetlla anterior.

Un fallaire de la Massana en una revetlla anterior.

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

La Massana celebrarà la revetlla de Sant Joan amb falles, llegendes i balls de bruixes. Enguany serà la quarta edició de la cremada de falles, una iniciativa que, segons el comú, cada any compta amb més persones implicades. La consellera de Cultura de la parròquia, Alexia Verdaguer, explica que es combinen les tradicionals falles amb altres disciplines artístiques i populars al voltant de la simbologia de la nit del foc.

La festa començarà a partir de les 22 hores, a la plaça de l'Església, amb la narració d'històries i llegendes narrades per Carol Caubet. Just després, a les 22.30 hores, els fallaires de la llum sortiran des de l'Hostal Palanques, i quan arribin a la plaça de l'Església se'ls unirà la colla de fallaires de la Massana, fins a l'aparcament de les escoles. Un cop allà, es faran rodar les falles, hi haurà el ball de bruixes, amb l'Esbart Valls del Nord, i la festa es tancarà amb l'encesa de la foguera i el repartiment de coca.

