Salut
L'any passat es van detectar 21 casos de gonorrea
Les malalties de transmissió sexual han incrementat els darrers anys
El 2024 es van detectar un total de 21 casos de gonorrea en el Principat. Tot i això, les xifres no són del tot exactes perquè no són de declaració obligatòria, i per tant podria haver hagut més casos no detectats. Les malalties de transmissió sexual han incrementat els darrers anys. A Catalunya, per exemple, el 2023 la clamídia va incrementar un 42%, una situació que podria ser força semblant a Andorra perquè les "tendències amb els països veïns són semblants", ha destacat la doctora especialista en medicina interna i malalties infeccioses del SAAS, Cristina Royo. Per aquest motiu, el comú de Sant Julià de Lòria ha dedicat una taula rodona per tractar aquesta problemàtica que viu la societat actual. L'esdeveniment s'emmarcava dins el programa Parlem-ne.
"El 2024 hi ha hagut 21 casos de gonorrea detectats aquí a Andorra, però clar, no se sap si són ben bé tot la totalitat dels casos que hi ha", ha exposat la infermera d'Atenció Primària i referent de Consulta Jove del SAAS, Maria Crespo. Un dels motius pel qual els últims anys han augmentat les malalties de transmissió sexual és perquè "ha disminuït l'ús del preservatiu", ha relatat Crespo. A més, moltes ETS són asimptomàtiques i això fa que moltes "no es detectin", ha relatat la infermera.
"Hi ha un increment de les ETS i si no es controla és un problema per la salut pública", ha alertat la doctora Royo. Des del SAAS es fan xerrades en els centres educatius per conscienciar sobre aquesta problemàtica. "Els joves costa que siguin conscients del risc que hi ha de no utilitzar el preservatiu i de quines poden ser les conseqüències", ha detallat Crespo. Malgrat això, Crespo afirma que també hi ha persones adultes que no en fan servir.
D'altra banda, Crespo ha explicat que els testos ràpids que es van impulsar des del ministeri de Salut el març per detectar infeccions de transmissió sexual en els centres de salut està tenint bona resposta. Els testos ja esrealitzaven per detectar el VIH des de feia sis anys, però des d'aquest 2025 es van afegir per l'hepatitis B, C i la sífilis. "Sí que s'ha anat fent, la rebuda és bona. No es tracta d'anar-hi quan tens simptomatologia, sinó de fer un cribratge i d'anar fent proves per detectar casos", ha mencionat la infermera.
La taula rodona s'emmarcava dins del programa Parlem-ne, que impulsa el comú de Sant Julià de Lòria per informar els progenitors i els adolescents de temes d'actualitat. Aquesta, concretament, ha estat la darrera del curs i la valoració que en fan des de la corporació és positiva. "Han sigut taules rodones on hi ha hagut gairebé, entre tot, més d'un centenar d'assistents", ha remarcat la consellera de Social, Eva Ramos. "Tot i que no són gaire presents els adolescents, potser els pares els ajuden a solucionar aquests petits temes que estan avui a l'ordre del dia", ha afegit Ramos.
La voluntat de l'administració comunal és continuar desenvolupant el projecte l'any que ve perquè d'ençà que es va engegar, el 2019, ha tingut "una bona acollida", atès que els temes tractats "són benvinguts perquè t'aclareixen molts dubtes que puguis tenir", ha puntualitzat la consellera.