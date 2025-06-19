Medi Ambient
Encamp planifica la gestió forestal fins al 2041 amb una inversió d’1 milió d’euros
El Comú ha elaborat el nou Pla tècnic de gestió i millora forestal per al 2025-2041 que ara es troba en període d’exposició pública
El comú d'Encamp ha publicat el nou Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGNF), per al 2025-2041, un document "estratègic" que marca la planificació forestal per als pròxims 17 anys amb l'objectiu de millorar i gestionar els boscos comunals de manera sostenible i haver tractat silvícolament les 379 hectàrees prioritàries de gestió. L'administració parroquial ha estimat un pressupost total d'1.049.408 euros.
El document detalla la gestió que es farà any per any de les zones d'actuació com el bosc del Moretó i Envalira; el de la Coma del Favar d'Engolasters; l'entorn de la pista de les Pardines; el bosc (i del Serrat) de les Neres, entre d'altres. Entre les actuacions destacades hi ha la consolidació d'espais oberts per a la pastura, la recuperació de superfícies afectades per l'envelliment forestal i la construcció de nous camins estratègics per afavorir la gestió i prevenció d'incendis.
El conseller d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura, del comú, Andreu Riba ha explicat que "hi ha la voluntat de donar un impuls a la gestió forestal" i de complir amb "el futur del nostre entorn natural i garantir que els boscos d’Encamp siguin un espai viu, segur i valuós".