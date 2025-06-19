Canillo
El Consell d'Infants impulsa un itinerari natural al camí de l'Armiana
Els més joves també han presentat un projecte d'embelliment del mur de contenció a la rotonda de Sella
EL Consell d'Infants de Canillo ha impulsat, aquest matí, la creació d'un itinerari al camí de l'Armiana, amb panells informatius sobre la flora, la fauna i la història local. A més, els més joves també han presentat un projecte d'embelliment del mur de contenció a la rotonda de Sella, per millorar visualment l'entrada al poble. Ambdues propostes han estat desenvolupades amb el suport tècnic del comú i presentats pels infants, després d'un procés de treball col·laboratiu.
El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que "el Consell d’Infants no és només una activitat simbòlica: és una escola de participació real amb els dos projectes que heu proposat que són útils i tenen un impacte el dia a dia del nostre entorn i per fer un Canillo millor. Us agraeixo la vostra implicació activa en la construcció d’un futur millor per a la parròquia".