ESCALDES-ENGORDANY
Caldea preveu un increment dels dividends a partir del 2030
La societat repartirà la meitat del resultat net del 2024 als accionistes, xifra que equival a 16,50 euros per acció
La Semtee, la societat gestora de Caldea, espera poder incrementar els dividends a partir del 2030, quan el projecte de remodelació del centre termal estigui acabat. “N’estic convençut. El 2030 preveiem que l’ebitda [beneficis abans d’impostos i amortitzacions] serà de 10 milions d’euros. Per tant, hi haurà molts diners a la caixa”, va afirmar en declaracions al Diari el vicepresident del consell d’administració, Ramon Visent.
“N’estic convençut [de l’increment de dividends]. El 2030 l’ebitda serà de 10 milions”
La junta general d’accionistes, reunida ahir al vespre en una sala dels Cinemes Illa Carlemany, va aprovar pagar aquest any 16,50 euros per acció. Una xifra que, multiplicada pel nombre d’accions –48.924–, equival a la meitat del benefici net de la societat del 2024. En els últims tres anys el dividend ha estat de 15 euros per acció. El 2020 i el 2021 els pagaments es van suspendre arran de la caiguda de l’activitat del centre termal provocada per la pandèmia.
Crítica
Un dels accionistes va prendre la paraula per expressar el descontentament amb la política de dividends de la societat des que va fundar-se el 1994. (Un descontentament col·lectiu, ja que la qüestió es comentava en veu baixa entre els assistents abans de l’inici de l’acte.) No s’ha complert la promesa feta als petits accionistes que el repartiment de divideds seria periòdic, va retreure a Visent i a la resta de representants del consell d’administració i de la direcció de l’empresa. El vicepresident va recordar-li que la societat he fet inversions importants i hi ha hagut exercicis en què els comptes han estat negatius, circumstàncies que han impedit distribuir beneficis entre els accionistes. “Els bancs et deixen diners, però no te’ls deixen per repartir dividends”, va sentenciar.
El director general de Caldea, Miguel Pedregal, va ser l’encarregat d’exposar l’estratègia per als pròxims cinc anys. Després de la reforma de la gran llacuna central, aquest any es reformarà la llacuna exterior, que molt presumiblement obrirà les seves portes a principi del mes d’agost, i les instal·lacions tècniques, i es començarà a substituir la coberta de vidre de la torre, on s’encabirà l’hotel.
I l’any que ve, el 2026, es completarà l’interiorisme de l’hotel, que ha d’obrir a mitjan estiu, es renovarà l’spa de la planta +1, conegut com spa Orígens. Paral·lelament es començarà a treballar als vestíbuls i en la construcció del pont del riu. En total, s’invertiran 32 milions d’euros en un projecte arquitectònic que té com a objectiu consolidar Caldea com el centre termal de referència al Pirineu.