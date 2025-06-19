Consell de comú
La capital recupera la mitja hora gratuïta als aparcaments a l'aire lliure amb barrera
El preu de l'hora s'incrementa de 2 a 2,80 euros
El comú d'Andorra la Vella recupera la primera mitja hora gratuïta als aparcaments a l’aire lliure amb barrera, que entrarà en vigor l’1 de juliol. Aquesta gratuïtat es reintrodueix després de constatar que no havia tingut un impacte significatiu en la reducció de la mobilitat i que podia estar afectant negativament el comerç local. Alhora, s’ha aprovat una actualització de les tarifes d’estacionament en aparcaments amb barrera, que no es modificaven des del 2022. El preu de l’hora s’incrementa de 2 a 2,80 euros, però es manté una tarifa molt avantatjosa per als usuaris de la targeta PK, que només pagaran un euro l’hora. Aquesta targeta, que ja utilitzen més de 23.000 persones residents al país, es consolida com a eix central de la política d’aparcaments.
Com a novetat, els usuaris de la PK podran aparcar gratuïtament durant la nit (de vuit del vespre a vuit del matí) en diversos aparcaments on no hi ha abonaments mensuals, com el del Valira (al costat de la Dama de Gel), el Parc Central o Canrodes.