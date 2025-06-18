Art
Sant Julià mostrarà al públic com és el procés creatiu dels artistes amb la proposta Fils d'art
Els creadors experimentaran en diferents espais de la parròquia mitjançant tres projectes culturals lligats amb les emocions
Sant Julià de Lòria mostrarà al públic com és el procés creatiu dels artistes. La proposta cultural Fils d'art neix amb la finalitat de fomentar la col·laboració entre virtuosos de diferents disciplines perquè experimentin, creïn nous projectes i investiguin nous formats en espais menys convencionals. I és que els artistes experimentaran en diferents espais de la parròquia laurediana mitjançant tres projectes culturals lligats amb les emocions. La iniciativa 'Nostàlgia' combinarà música, dansa i escenografia; 'El secret del sol' barrejarà teatre, disseny de vestuari, disseny gràfic i literatura, mentre que 'Tupida serenor' fusionarà disseny visual i fotografies. No seran espectacles finalitzats i tancats ja per ser exhibits al públic, sinó que el que es busca és que el públic vegi què hi ha darrere d'una obra i com és el procés creatiu. Per cada projecte hi haurà dos passis, un el mes de juliol i l'últim el mes d'agost. La finalitat és mostrar al públic l'evolució que ha tingut cada projecte des del primer dia.
"És un projecte que més que una programació cultural és una plataforma de creació, de col·laboració i de reconeixement del talent andorrà", ha destacat la consellera de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Teresa Areny. L'esdeveniment reunirà artistes de disciplines molt diferents per "experimentar, per provar, per equivocar-se i sobretot per crear juntes", ha explicat Areny. En aquest sentit, la corporació busca fomentar que els creadors explorin "nous espais creatius".
Es faran dos passis, un a l'inici del mes de juliol i el segon es mostrarà a l'agost, que servirà per observar l'evolució que han tingut els projectes. "Aquest projecte no parteix d'un format tancat ni d'un espectacle acabat, sinó del desig de créixer col·lectivament, d'investigar, de jugar, de fer processos oberts", ha descrit Areny, que ha agregat: "Això és el que fa tan interessant pels artistes com pel públic".
"Aquesta primera representació que es farà el juliol servirà una mica per deixar palès que les coses són vives i que formen part d'un procés. A vegades quan estàs assajant proves mil coses abans de triar-ne una que t'agradi i sovint potser portes sis setmanes d'assaig fent la mateixa cosa i de cop estàs una setmana d'estrenar i a la dutxa, perquè a vegades passa això, t'ha sortit una idea i dius de canviar perquè això és mil vegades millor", ha asseverat la dissenyadora de vestuari Maria Solsona.
El 3 de juliol a les set de la tarda a la plaça Germandat arrencarà 'Nostàlgia', una proposta liderada per la creadora i educadora de moviment Marta Moran. L'espectacle intentarà connectar amb el públic des de la nostàlgia mitjançant la dansa, la música i l'escenografia de l'espai. L'última representació es farà el 21 d'agost.
'El secret del sol' està basat a partir del llibre de Jordi Casamajor, 'Simbologia i pensament màgic del Pirineu'. Mitjançant un personatge que s'avorreix, descobrirà i s'aproximarà els símbols pagans que el cristianisme ha reconvertit. En aquest cas, les disciplines artístiques que es tocaran seran el teatre, el disseny de vestuari i el disseny gràfic. "Des del departament de Cultura se'ns va fer molta èmfasi en què volien explicar tota aquesta part del procés que normalment no s'explica i no es visualitza, tu vas a veure una obra de teatre i tu no saps què ha passat les setmanes abans d'assaig", ha mencionat Solsona. El 14 de juliol a les set de la tarda a la plaça de Sant Roc es desenvoluparà la primera funció, en la que s'explicarà com han estat les primeres setmanes de treball i es podran veure "esbossos i peces que estan com en producció" o com ha estat "tota l'evolució de la il·lustració i del decorat", ha comentat Solsona. "Penso que és una molt bona manera que els joves tinguin referents en el món cultural, si jo veig que algú es dedica a fer decorats, igual, hi ha una cosa en mi que es desperta i fa que m'hi vulgui dedicar", ha afirmat la dissenyadora de vestuari. El darrer passi serà el 28 d'agost.
Finalment, 'Tupida Serenor' es mostrarà per primera vegada el 17 de juliol a les set de la tarda als exteriors de la casa comuna. En aquest cas, la imatge i la poesia aniran agafades de la mà, pel qual es farà un viatge per les emocions com l'angoixa i l'estrès i com l'artista Naiara Escabias calma aquestes emocions en entrar amb contacte amb la natura. Aquesta iniciativa serà totalment immersiva perquè l'espectador podrà tocar i remenar la mostra. "Potser és com el contrari dels altres projectes, veiem com una evolució a un projecte final i aquí crec que serà completament diferent veureu el projecte acabat i com aquesta instal·lació estarà a l'aire lliure anirà evolucionant i es perdran coses i potser anirà evolucionant i canviant amb els canvis del temps", ha remarcat Escabias.
L'esdeveniment també és una clara aposta per fomentar i visibilitzar el talent andorrà, especialment els lauredians. Cinc dels nou artistes que mostraran les seves habilitats són de Sant Julià de Lòria, mentre que la resta són andorrans.