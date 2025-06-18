Canillo
El Raonador del Ciutadà impulsa tallers de drets humans per alumnes d'ESO
Les formacions s'han dut a terme amb la col·laboració de l'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i el Col·legi Sant Ermengol
El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, ha impulsat una sèrie de tallers de drets humans dirigits als alumnes de segon d'ESO, amb l'objectiu d'acostar la cultura de la pau i donar a conèixer el paper de la institució als joves. Les formacions s'han dut a terme amb la col·laboració de l'Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma i el Col·legi Sant Ermengol i han estat impartides per l'expert en ciències polítiques i drets humans, Nabil Bettaoui Sánchez.
"El nostre propòsit és que els joves coneguin els seus drets i sàpiguen que la nostra institució els pot escoltar i acompanyar a partir dels 12 anys", ha assenyalat Cañada. "El reforç dels valors democràtics i la cohesió social comença amb l’educació. Per això valorem molt positivament la col·laboració de la comunitat educativa i esperem poder estendre aquests tallers a tots els sistemes educatius del país el curs vinent", ha conclòs.