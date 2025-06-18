Encamp
Laura Mas rep l’alta hospitalària després d’una trombosi pulmonar
La cònsol d'Encamp evoluciona favorablement i ja es troba a casa, on seguirà un període de repòs seguint les recomanacions mèdiques
La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha estat donada d’alta després de passar una setmana ingressada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Segons ha pogut saber el Diari d’Andorra, la mandatària va patir una trombosi pulmonar i dos infarts pulmonars, fets pels quals va ser atesa al centre hospitalari.
Fonts properes han confirmat que Mas evoluciona favorablement i que ja es troba a casa, on seguirà un període de repòs seguint les recomanacions mèdiques. La cònsol ha volgut expressar públicament el seu agraïment per l’atenció rebuda per part dels professionals sanitaris de l’hospital durant els dies que ha romàs ingressada.