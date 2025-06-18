INTERPARROQUIAL
Els comuns estudien prohibir l’accés als camins als vehicles estrangers
Les set corporacions acorden unificar les ordinacions que regulen la circulació rodada a l’entorn natural
Els comuns han acordat harmonitzar les ordinacions d’accés a l’entorn natural. Actualment, hi ha set normatives diferents i la voluntat de les corporacions és refondre-les en un únic marc regulador. Un dels “temes centrals” que s’estudiaran en les pròximes reunions, segons va apuntar la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, serà la prohibició de la circulació de vehicles amb matrícula estrangera pels camins de muntanya, tal com han fet Canillo i Sant Julià de Lòria.
“Sovint els banders ens han fet arribar que tenen dificultats per aplicar els convenis”
La unificació de les ordinacions facilitarà el coneixement de les normes en els diferents camins tant als usuaris com als banders, així com la gestió dels convenis de col·laboració en l’àmbit de medi ambient entre les diferents parròquies. “Sovint els banders ens han fet arribar que tenen dificultats per aplicar els convenis de manera uniforme, ja que han d’estudiar les ordinacions específiques de cada parròquia”, va detallar la cònsol. Sansa va negar que l’ordinació conjunta estigui motivada per un increment de males pràctiques, sinó per una demanda dels banders perquè les normes siguin coherents i comunes per a totes les parròquies.
Dos mesos
Pel que fa al calendari d’execució del projecte, Sansa va apuntar que d’aquí a dues setmanes es farà arribar el primer esborrany de la normativa conjunta a l’advocat-secretari dels cònsols, a qui s’encarregarà la tasca de centralitzar les aportacions de les set corporacions. L’ordinació establirà uns principis comuns de regulació, a què després cada parròquia afegirà les seves especificitats.
Un altre dels col·lectius beneficiats per la normativa serà, per exemple, els aficionats a la moto de trial, ja que quedarà més clar per quins camins podran circular i per quins no. En el marc del procés de redacció de l’ordinació també s’elaborarà una nova cartografia conjunta en què s’indiquin clarament els usos permesos en cada zona.
En els últims anys els comuns han establert restriccions addicionals a la circulació de vehicles per la muntanya. Encara que hi hagi punts en comú, la profusió reguladora ha generat una disparitat de normes. La voluntat d’unificar-les, però, no és nova. Fa exactament un any els mateixos mandataris comunals reunits ahir a la Massana van anunciar que treballarien per homogeneïtzar les regles de joc a totes les parròquies.