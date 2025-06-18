ANDORRA LA VELLA
La capital canvia el pla de reforma de pisos pel nul interès dels propietaris
El comú treballa perquè MoraBanc financi part de les rehabilitacions del projecte Reviu
El comú d’Andorra la Vella reformula el reglament del pla Reviu, amb subvencions més elevades, pel nul interès dels propietaris durant el primer període d’implantació. El projecte, que va donar el tret de sortida l’agost del 2024 per un període de tres mesos, no va tirar endavant amb la inscripció de cap habitatge. Només un propietari va presentar proposta al comú, que va fer un concurs per intentar reformar el pis en qüestió. Ara per ara, però, no s’ha arribat a cap acord.
30% cost que el comú assumeix de les obres
La iniciativa té com a objectiu “recuperar espais buits de la parròquia per donar-los un segon ús, una segona vida”, segons va afirmar el conseller de Transformació Digital, Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent, en la roda de premsa celebrada ahir al matí. En aquest sentit, el comú aporta garanties i seguretat als particulars perquè puguin reformar habitatges i cedir-los a la parròquia per posar-los a lloguer a preus assequibles.
100% finançament de les obres per part dels bancs
Les novetats del nou pla, que s’aprovarà dijous de la setmana vinent, preveuen dues opcions de finançament per a la rehabilitació dels habitatges. I és que el comú obre la porta a la participació d’entitats bancàries, fet que permetria finançar al propietari el 100% de les obres, mantenint l’aportació de la corporació. Les principals negociacions s’han efectuat amb MoraBanc. El comú assumeix el 30% del cost, davant el 20% previst fins ara, i incrementa l’import màxim finançat entre un 40% i un 50%. Així, per exemple, si abans es finançaven 40.000 euros per reformar un habitatge sencer amb dos banys, cuina i tres habitacions, 8.000 dels quals eren assumits pel comú, ara queda establert en 60.000 i 18.000 euros, respectivament.
Un cop reformat l’habitatge, el comú s’encarrega de gestionar l’assignació dels pisos a persones o famílies amb dificultats d’accés al mercat de lloguer actual. A canvi, paga una renda mensual als propietaris per la cessió de l’habitatge que oscil·la entre els 530 i 800 euros en funció de les característiques dels pisos. Pel que fa al cost que paga el llogater per l’apartament en qüestió, el preu és inferior i adaptat a les condicions del pis i de la família o persona que hi entra a viure.
El nou pla Reviu es començarà a implementar durant el segon semestre del 2025 i es preveu que contribueixi a l’augment de l’oferta d’habitatge assequible a la parròquia. Així ho va explicar el conseller Torrent.