Alimentació
Andorra la Vella instal·la una màquina d'àpats elaborats amb excedents de Casa Calones
La idea del comú és combatre el malbaratament
La zona de pagament de tiquets del pàrquing del Centre de Congressos d'Andorra la Vella disposa, des d’aquest dimecres, d’una nova màquina expenedora amb àpats elaborats a partir dels excedents de la cuina de Casa Calones. Es tracta d’una iniciativa impulsada pel comú de la capital, en col·laboració amb la Fundació Rexcatering i la plataforma Aprofitem els Aliments –que ha actuat com a facilitadora entre Catalunya i Andorra– amb l’objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i promoure el residu zero. "Vam estudiar prèviament quin era l’excedent alimentari al menjador de Calones. Les xifres varien segons l’àpat, però perquè us en feu una idea, es llencen entre 45 i 50 quilos de menjar a la setmana que no s’aprofiten" ha destacat la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, mentre afegia que durant la primera setmana de funcionament, els àpats de la màquina seran gratuïts i que, posteriorment, tindran un cost simbòlic d’un euro, amb la voluntat de promoure el valor del menjar i ajudar a cobrir els costos mínims del servei.
En el marc de la presentació del projecte, que també ha comptat amb la presència de la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, la directora del projecte Rexcatering, Ainhoa Crespo, i la directora de la Plataforma Aprofitem els Aliments, Gaby Susanna Nadal, s'ha detallat el funcionament del procés. En aquest sentit, els àpats que no es serveixin al menjador de Casa Calones es conservaran seguint els protocols de seguretat alimentària i, un cop finalitzat el servei, aquests aliments sobrants es mantindran a temperatura reglamentària. Posteriorment, es repartiran en barquetes individuals fetes amb materials reciclables. Cada barqueta portarà una etiqueta informativa amb les dades essencials. Finalment, aquestes racions envasades passaran per un abatidor, un dispositiu que reduirà ràpidament la temperatura dels aliments per conservar-ne les propietats i evitar riscos sanitaris. “El procés higienicosanitari és molt complicat. Ara ho estem resumint i sembla molt fàcil, però arribar fins aquí ha estat complex, ja que cal seguir uns requisits molt escrupolosos perquè Salut Pública pugui acceptar el projecte i perquè sigui segur per a tothom” ha indicat Crespo, assenyalant que, per això, durant tres dies tot l’equip ha rebut formació per tal que tothom pugui seguir el protocol i garantir la seguretat alimentària. De fet, Crespo ha indicat que, en total, Rexcatering recupera unes 20.000 racions mensuals entre tots els centres amb els quals col·labora.
Per altra banda, Nazzaro ha explicat que una part important del projecte, més enllà de la seva vessant solidària, és la seva vessant de cohesió social, amb la voluntat d’implicar-hi la gent gran, ja que també formaran part activa del procés logístic, transportant les barquetes i introduint-les a la màquina expenedora. A més, davant d’una pregunta de la premsa sobre per què no es distribueixen directament els excedents a persones necessitades, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà ha destacat que s’ha obert a tothom per no generar cap estereotip ni prejudici. “El país té uns serveis socials ben dotats, amb recursos econòmics i humans per atendre la gent que té un problema de precarietat per alimentar-se. Una de les coses que no volíem és que es vegi que la persona que va a la màquina a buscar un excedent del Calones sigui necessitada perquè no té per menjar, ja que la idea no és donar menjar només a qui no en té, sinó evitar llençar-la” ha remarcat.
Finalment, Losada ha explicat que la màquina expenedora proporcionarà mensualment un informe amb dades sobre els àpats recuperats i l’estalvi en malbaratament alimentari. Aquestes dades, que es presentaran en forma d’infografies, serviran per conscienciar la ciutadania. A més, la mandatària comunal ha matisat que el projecte ha començat en un format petit, tot i que el comú i la parròquia disposen d’altres menjadors on es podria ampliar la iniciativa per reduir el malbaratament.