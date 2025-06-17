ORDINO
El comú habilita 50 places a Prat de Call pel tancament de Camp de la Tanada
Els treballs per habilitar el nou aparcament al centre del poble estaran enllestits d’aquí a uns deu dies
El comú d’Ordino ja disposa d’una alternativa a l’aparcament del Camp de la Tanada, que tancarà en els dies vinents. Situat al centre del poble i amb una capacitat d’unes cinquanta places, el pàrquing, un dels més utilitzats pels ciutadans de la parròquia i els visitants, haurà de ser desallotjat abans de dissabte d’aquesta setmana i no tornarà a obrir. El motiu? La propietat del terreny, que fins ara l’havia llogat a la corporació, vol recuperar-lo i donar-li un altre ús.
Avui mateix han començat les obres per habilitar l’actual aparcament per a autocaravanes del Prat de Call, ubicat també en una zona cèntrica, com a espai d’estacionament per a cotxes. Segons va explicar al Diari el cònsol menor, Eduard Betriu, els primers treballs que s’hi faran consistiran a rebaixar una mena de topalls de formigó per a autobusos. Divendres, va afegir el mandatari, es començarà a fer el reasfaltatge del paviment i, posteriorment, es repintarà per marcar les línies de les places per a cotxes, se senyalitzarà tot l’espai i s’hi col·locaran diverses càmeres de videovigilància, entre altres elements. El nou aparcament obrirà d’aquí a “una setmana o deu dies”.
Termini
De seguida que el comú va saber que la propietat havia pres la decisió de cancel·lar el contracte d’arrendament del terreny va encarregar els treballs per habilitar l’aparcament del Prat de Call. “Els ciutadans no hi perden perquè el pàrquing és cobert i té el mateix nombre de places”, va assenyalar el cònsol menor ordinenc. L’equipament, en efecte, podrà acollir una cinquantena de vehicles. El model de gestió del pàrquing serà el mateix que el de la resta d’aparcaments comunals. L’única diferència és que només hi podran accedir els cotxes i les autocaravanes no hi podran estacionar.
Betriu garanteix que no hauran de tancar més aparcaments
Fins ara l’aparcament per a autocaravanes del Prat de Call podia encabir fins a 15 vehicles d’aquesta tipologia. Betriu va confirmar que el pàrquing del Prat de Sedó, a la Cortinada, disposarà pròximament d’un nombre similar de places per a autocaravanes. El fet que l’aparcament no s’ompli la major part de l’any ha permès habilitar-ne una part com a zona d’estacionament per a autocaravanes.
El cònsol menor va assegurar que en aquest moment no hi ha cap perill que la resta de propietaris privats de terrenys on hi ha aparcaments comunals decideixin rescindir el contracte de lloguer amb el comú. “Estem negociant amb els propietaris per prorrogar contractes”, va afirmar el mandatari. Cal recordar que a la tardor va tancar l’aparcament de la Clota Verda. En aquest cas, perquè la propietat volia edificar-hi.