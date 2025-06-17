ORDINO
La plantada del mai de la revetlla de Sant Pere tindrà música pròpia
La melodia està inspirada en la celebració de les falles d’altres zones del Pirineu
La celebració de la revetlla de Sant Pere d’Ordino d’aquest any ve carregada de novetats. El 2025 la plantada del mai anirà acompanyada per una melodia que ha creat el músic Ivan Caro. La cançó està pensada perquè tothom la pugui ballar i cantar, i perquè la festivitat sigui “encara més participativa” que en edicions anteriors, explica Caro. A més d’aquesta novetat, l’Associació de Cultura Popular d’Ordino ha creat per primera vegada la figura del fallaire menor, que serà Daniel Rico, qui s’encarregarà d’obrir el recorregut de les falles de llum dissabte 28 de juny.
La melodia ha estat inspirada en la celebració d’altres falles d’arreu del Pirineu. La d’Ordino està composta per a flabiol i el tamborí, dos instruments que van tenir molta presència en el Pirineu català. “La música té un component molt important i és que quan t’entra al cor ja no surt i de fet pot estar una setmana o dues aquesta melodia al teu cap i hem volgut treballar perquè així sigui”, detalla el músic. La lletra, que gira al voltant de la crema del mai d’Ordino, és “molt repetitiva perquè tothom la pugui cantar”.
Prat de Vilella
La composició sonarà el dia 28 de juny a les dotze al Prat de Vilella, just després de la plantada del mai. L’esbart hi farà una primera dansa, però l’objectiu és que sigui del poble i que tothom la pugui cantar i ballar. “És una dansa que no és per ballar en un escenari, no és una dansa per ballar un esbart, és una dansa que es crea del poble i pel poble, és a dir, serà una dansa que estarà totalment vinculada a la gent”, declara la consellera de Comunicació i Sistemes d’Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme del comú d’Ordino, Meritxell Rabadà.
La melodia també pot ajudar a donar a conèixer la cultura ordinenca. “És una manera també de poder mostrar la cultura popular a algú que està de passada per aquí i que conegui una mica les músiques, els instruments i les seves danses”, puntualitza Caro. Perquè pugui arrelar durant molts anys, la voluntat és que la dansa s’ensenyi a les escoles perquè l’aprenguin a ballar els més joves de la parròquia. El més probable és que això es porti a terme a partir del curs que ve.