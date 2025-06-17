Encamp
La piscina de la Mola obrirà el 21 de juny
El preu de l'entrada general serà de 8 euros per a tot el dia, i els infant i majors de 65 anys hauran de pagar 4,50 euros
La piscina de la Mola obrirà a partir del 21 de juny, amb un horari de les 10 a les 20 hores dins al 7 de setembre. L'equipament del comú d'Encamp compta amb un aforament de 250 persones, i ajustarà de manera excepcional l'horari del 23 al 27 de juny, oferint servei de les 12 a les 20 hores.
El preu de l'entrada general serà de 8 euros per a tot el dia, i els infant i majors de 65 anys hauran de pagar 4,50 euros. Els usuaris de Carnet Jove tindran un descompte del 10%, en ambdues franges. Els abonaments per a socis que tinguin l'abonament anyal dels centres esportius de la parròquia seran de 30,10 euros i de 14.80 euros per a infants i gent gran. Les persones que no siguin sòcies el podran obtenir per un import de 102,50 euros i 53,30 euros els infants o majors de 65 anys, amb un 20% de descompte per als usuaris del Carnet Jove.