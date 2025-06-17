Padrins
La gent gran de la Massana celebra el fi de curs amb un festival ple d’energia
L’acte ha inclòs coreografies de gimnàstica, dansa irlandesa, zumba i balls en línia, entre d'altres
La Closeta ha acollit aquesta tarda el festival de cloenda de les activitats de la gent gran de la Massana, un esdeveniment marcat per l’alegria, la participació i la vitalitat de més d’una vuitantena de persones.
L’acte ha inclòs coreografies de gimnàstica, dansa irlandesa, zumba i balls en línia, a més d’altres actuacions protagonitzades pels grups que han participat al llarg del curs en les diferents propostes del comú. També hi ha hagut un moment per reconèixer la implicació col·lectiva, amb una fotografia conjunta de tots els participants, incloent-hi els integrants dels tallers de teatre, ping pong i sofrologia.
El conseller de Benestar Social, Marc Jové, ha elogiat l’actitud de la gent gran de la parròquia, destacant “l’energia i l’alegria” amb què encaren les activitats, que contribueixen al seu benestar físic, mental i emocional. Segons Jové, aquest tipus d’iniciatives són essencials per promoure un envelliment actiu i saludable.