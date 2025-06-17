Solidaritat
Els infants de Sant Julià s'impliquen amb la lluita contra el càncer
Els consellers van proposar una caminada per recaptar fons per la lluita contra la malaltia
Els infants de Sant Julià de Lòria estan molt implicats en la solidaritat i la sostenibilitat. Els vuit representants lauredians de les escoles de la parròquia van presentar dues propostes amb la finalitat de recaptar fons per la investigació contra el càncer. Per una banda, l'escola francesa va proposar dur a terme una caminada solidària amb un cost de tres euros la inscripció, mentre que l'escola andorrana va plantejar una targeta moneder per facilitar el pagament en els pàrquings. Una part del cost d'aquesta targeta aniria destinada als nens i nenes malalts de càncer, tal com van assegurar els representants. Des de la corporació van valorar positivament les iniciatives perquè els més joves van pensar amb el "benefici de tots", va afirmar la cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao.
"Fa il·lusió veure que els nens ens han presentat unes propostes que no només els beneficien a ells, ja no només parlem de parcs o de coses que ells podrien estar molt conscients, sinó que pensen en el benefici de tots", ha lloat la cònsol. "Això ens demostra que a vegades pensem que la joventut està una mica desconnectada de la realitat, però no és així, saben on viuen i les problemàtiques amb què ens enfrontem i no en són aliens", ha agregat Cortesao.
Un cop presentades, ara la pilota passa a la teulada del comú, ja que les hauran d'estudiar per veure si són factibles i tirar-les endavant. La que té més números que es pugui implementar és la caminada. "Crec que és una iniciativa que costarà poc tirar-la endavant", ha avançat Cortesao. Sota el lema 'Avançat al càncer', l'esdeveniment se celebraria el 22 de novembre perquè es vol que s'emmarqui dins de la Setmana de la infància. La voluntat és que el recorregut sigui d'uns 3,5 quilòmetres i transcorri pel nucli de Sant Julià. El preu per participar-hi seria de 3 euros i estaria oberta a tothom que hi vulgui participar.
La targeta moneder, batejada com 'Aparkalòria', que van posar sobre la taula els alumnes de l'escola andorrana pretén agilitzar els pagaments, des d'una perspectiva ambiental i solidària. La canalla ha demanat que el cost de la targeta sigui de 10 euros, 3 dels quals servirien per finançar el seu cost, 2 euros anirien per la investigació del càncer infantil i la resta es destinarien per pagar l'aparcament. L'objectiu és reduir el preu per hora perquè tothom pugui aparcar gastant menys diners. A banda d'això, els alumnes volen que el material de la targeta sigui amb materials reciclats. El cònsol major, Cerni Cairat, també els va felicitar per la feina feta i va elogiar que pensessin amb "vocació d'ajudar a les persones malaltes de càncer". Cairat va explicar que ja estan treballant amb un projecte semblant i que ara mateix estan buscant espais per ubicar-hi nous aparcaments. "Els hem comentat que primer hem de resoldre la manca d'aparcament i amb això el comú està treballant amb privats per aconseguir nous terrenys on ubicar aparcaments", va puntualitzar Cortesao. La intenció és que també se'n puguin beneficiar els visitants i els turistes.