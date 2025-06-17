Reunió de cònsols
Els comuns i el Col·legi d'Arquitectes reprenen les relacions
Els cònsols i la nova junta acorden "treballar de manera fluïda" després de mesos de tensions
Primer pas per descongelar les relacions entre els comuns i el Col·legi d'Arquitectes. Després de mesos de reunions entre les parts, la nova junta de l'organisme professional s'ha reunit avui amb els cònsols al comú de la Massana. En la trobada s'ha acordat iniciar una nova etapa i "treballar conjuntament de manera fluïda", segons ha afirmat la cònsol major massanenca, Eva Sansa.
La junta ha mostrat predisposició al diàleg. Properament els comuns faran arribar al Col·legi una carta amb els seus neguits principals. En la missiva es tractaran els punts que han suscitat més conflicte, com ara la contractació de professionals estrangers en els processos de revisió dels plans d'urbanisme. Els comuns, a més, els reclamaran que es facin canvis en el codi deontològic. Un dels més polèmics és, justament, la prohibició de treballar en projectes urbanístics en una parròquia durant tres anys si hi has participat en la revisió del POUP.
D'altra banda, els comuns han acordat iniciar un procés d'harmonització de les ordinacions d'accés rodat al l'entorn natural, tal com els reclamen els banders. El primer esborrany del text estarà redactat d'aquí a dos mesos.