LA MASSANA / SANT JULIÀ DE LÒRIA
Un cap de setmana per celebrar la ramaderia i la transhumància
La Massana i Sant Julià de Lòria uneixen forces per promoure la ramaderia en un cap de setmana ple d’activitats. Diumenge 29 de juny Sant Julià acollirà la segona edició de la Festa de la transhumància, que l’any passat va celebrar-se al setembre amb la baixada del bestiar dels prats d’alta muntanya. Aquest any els ciutadans podran seguir les vaques i les eugues en el camí que fan al principi de l’estiu de la Rabassa a Claror i Perafita. A Conangle s’oferiran tastos i un dinar en què l’estrella serà la carn d’Andorra.
Dissabte, a Setúria, se celebrarà la benedicció del bestiar. Aquest any es recuperarà el dinar al Serrat de l’Esmeligat. El menú inclourà una selecció de productes locals. Per als que es quedin amb gana, a la nit es farà una hamburguesada a Pal, on també es projectarà un documental sobre la transhumància.