Celebració
Ordino incorpora música en la plantada del mai i un fallaire menor per la Revetlla de Sant Pere
La melodia ha estat inspirada amb la celebració d'altres falles d'arreu del Pirineu
La celebració de la Revetlla de Sant Pere d'Ordino d'aquest 2025 ve carregada de novetats. Enguany la plantada del mai anirà acompanyada per una melodia que ha creat el músic Ivan Caro. La cançó està pensada perquè tothom la pugui ballar i cantar i perquè la festivitat sigui "encara més participativa", ha explicat Caro. A més d'aquesta novetat, l'Associació de Cultura Popular d'Ordino ha creat per primera vegada la figura del fallaire menor, que serà Daniel Rico, qui s'encarregarà d'obrir el recorregut de les falles de llum el 28 de juny.
La melodia ha estat inspirada amb la celebració d'altres falles d'arreu del Pirineu. La d'Ordino està composta per flabiol i el tamborí, dos instruments que van tenir molta presència en el Pirineu català. "La música té un component molt important i és que quan t'entra al cor ja no surt i de fet pot estar una setmana o dos aquesta melodia al teu cap i hem volgut treballar perquè així sigui", ha detallat el músic. La lletra, que gira al voltant de la crema del mai d'Ordino, és "molt repetitiva perquè tothom la pugui cantar", ha mencionat Caro.
La composició sonarà el dia 28 de juny a les 12 hores al Prat de Vilella, just després de la plantada del mai. L’esbart hi farà una primera dansa, però l’objectiu és que sigui del poble i que tothom la pugui cantar i ballar. "És una dansa que no és per ballar en un escenari, no és una dansa per ballar un esbart, és una dansa que es crea del poble i pel poble, és a dir, serà una dansa que estarà totalment vinculada a la gent", ha declarat la consellera de Comunicació i Sistemes d'Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme del comú d'Ordino, Meritxell Rabadà.
La melodia també pot ajudar a donar a conèixer la cultura ordinenca. "És una manera també de poder mostrar la cultura popular a algú que està de passada per aquí i que conegui una mica les músiques, els instruments i les seves danses", ha puntualitzat Caro. Perquè pugui arrelar durant molts anys, la voluntat és que la dansa s'ensenyi a les escoles perquè l'aprenguin a ballar els més joves de la parròquia. El més probable és que això es porti a terme a partir del curs que ve.
Enguany serà una vetllada especial, ja que per primera vegada a la història el fallaire major de les Valls d'Andorra, Ferran Mata, és d'Ordino. La revetlla arrencarà el 28 de juny amb la plantada del mai, després hi haurà una costellada popular a la plaça Prat de Call a dos quarts de nou del vespre. Ja a la nit, a dos quarts d'onze, es produirà l'apagada de llums a la plaça Major, pel qual donarà pas a una sèrie d’actes coreografiats que inclouen danses a càrrec de l’esbart, exhibicions dels fallaires de llum i foc, i l’encesa del mai. La festa culminarà amb la cremada col·lectiva al voltant del mai i una ballada final amb el Trio Daura, grup que també posarà la música en directe en diversos moments de la festa.
Enguany participaran 65 fallaires de foc i 35 de llum, unes xifres més altes que les de l'any passat, atès que de fallaires de foc en van ser 55. "Hem hagut de tancar perquè si no la festa es fa massa gran", ha declarat la secretària de l'Associació de Cultura Popular d'Ordino, Eva de la Pena. Per un tema de logística i sostenibilitat de la festa, no ha estat possible incorporar més persones com a fallaires. Com ja es va fer l'any passat, s'instal·laran grades a la plaça major per descongestionar l'espai.
La festivitat clourà l'endemà, 29 de juny. El Serrat acollirà dues activitats tradicionals que serviran per tancar Sant Pere. A les dotze del migdia se celebrarà una missa solemne a la capella de Sant Pere, moment per retre homenatge al patró. Tot seguit, hi haurà un aperitiu popular. Hi haurà aforament limitat i el tiquet es podrà adquirir en el mateix lloc per un preu de 3,50 euros.