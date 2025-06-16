Festa de la transhumància
La Massana i Sant Julià s'alien per promoure la ramaderia
Els ciutadans podran pujar amb els ramats de vaques i eugues fins a Claror
La Massana i Sant Julià de Lòria uneixen forces per promoure la ramaderia en un cap de setmana ple d'activitats. El diumenge 29 de juliol Sant Julià acollirà la segona edició de la Festa de la Transhumància, que l'any passat va celebrar-se al setembre amb la baixada del bestiar dels prats d'alta muntanya. Aquest any els ciutadans podran seguir les vaques i les eugues en el camí que fan al principi de l'estiu de la Rabassa a Claror i Perafita. A Conangle s'oferirà un dinar amb carn d'Andorra.
El dissabte 28 a Setúria se celebrarà la tradicional benedicció del bestiar. Aquest any es recuperarà el dinar al Serrat de l'Esmeligat. El menú inclourà una selecció de productes locals. Per als qui quedin amb gana, a la nit es farà una hamburguesada a Pal, on també es projectarà un documental sobre la tradició de la transhumància.