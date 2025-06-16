ANDORRA LA VELLA / ESCALDES-ENGORDANY
Els comuns reclamen més agilitat per sancionar infraccions urbanístiques
Gili admet que els procediments administratius poden ser “llargs” i González espera que la qüestió entri en el debat de la Llei del sòl
Els cònsols d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany coincideixen que els comuns haurien de disposar d’instruments legals per actuar amb més agilitat en casos d’incompliment de la normativa urbanística. Tal com recollia ahir el Diari, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, reclama que la propera modificació de la Llei General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (LGOTU) faculti els comuns per, entre altres procediments, fer inspeccions d’obres i retirar l’autorització d’habitabilitat sense haver-ho de sol·licitar a la Batllia. Canillo ha portat als tribunals el propietari d’una borda d’Incles per haver-se saltat la llei urbanística i no col·laborar amb el comú quan se li ha requerit.
“És veritat que a vegades els procediments són una mica llargs. Si la persona rectifica de seguida, molt bé, però és veritat que a vegades no és fàcil. Si s’agilitza, ho agrairem tots”, va afirmar la cònsol escaldenca. González va expressar-se en uns termes semblants: “Seria bo tenir eines per desbloquejar situacions com aquestes”. El cònsol major de la capital espera que la qüestió pugui tractar-se en el debat de la modificació de la LGOTU.
Model de creixement
Gili va assenyalar, a més, que cal dotar els comuns de més instruments per fer política urbanística, sobretot “si volem cuidar el paisatge i evitar que es facin coses irreversibles”. Un edifici hi serà “durant cent anys, dos-cents anys i molts més” i, “per tant”, és “evident” que els comuns han de disposar de les eines “per corregir certs aspectes” de les construccions. “És una època en què estem molt sensibilitzats amb aquesta qüestió, perquè hem vist aquest boom de grans construccions en molts punts del país”, va afegir la cònsol. Cal recordar que l’urbanisme és una de les competències principals dels comuns.
D’altra banda, la mandatària va defensar que és “essencial” saber, abans de definir un model de creixement, “fins on vol créixer el país”, quina és la màxima població que es pot assumir sense tensionar els serveis públics i posar en risc la qualitat de vida.
Finalment, i sobre un dels projectes més importants del mandat, la construcció de l’aparcament del Falgueró, Gili va apuntar que falta per acabar la placeta. En aquest espai hi haurà unes pistes de tenis i una placeta pública. L’obertura de tota la infraestructura tindrà lloc amb tota probabilitat durant l’estiu, va confirmar Gili. Des de mitjans d’abril, els ciutadans ja poden aparcar a les primeres quatre plantes del pàrquing, que en total sumen 289 places. Un cop l’aparcament estigui completament acabat, tindrà 350 places, més del doble de les que hi havia abans.