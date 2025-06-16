ESCALDES-ENGORDANY
El comú serveix 1.200 racions d’arròs per la festa de la parròquia
Aquest cap de setmana va commemorar-se el 47è aniversari d’Escaldes
El comú d’Escaldes-Engordany va servir ahir al migdia unes 1.200 racions d’arròs de muntanya al parc de la Mola, en la 47a festa de la parròquia. Aquest cap de setmana va commemorar-se la creació d’Escaldes-Engordany el 1978 en separar-se d’Andorra la Vella. Com cada any, l’arrossada va ser l’acte més multitudinari, i des d’abans que es comencessin a repartir les racions van formar-se llargues cues de comensals. Segons la cònsol major, Rosa Gili, l’alta participació “demostra que la gent té ganes de fer parròquia”.
Els actes de celebració van començar dissabte amb l’actuació dels Castellers d’Andorra a la plaça Coprínceps. A la tarda, el festival del grup d’infants de l’Esbart Santa Anna i un concert de la coral d’Escaldes-Engordany van tancar la jornada.
La majoria d’actes es van concentrar ahir. L’aparcament del Puader va acollir un parc d’aigua durant tot el dia. En el mateix escenari, al matí, va instal·lar-se un circuit de circulació viària per conèixer les normes bàsiques i per compartir una estona amb la Creu Roja, la policia i fent tallers amb els Castellers d’Andorra. A les onze del matí hi va haver ballada de sardanes amb la Cobla 11 de Setembre a la plaça de l’Església.
A la mateixa hora, a la zona 3x3 del Prat del Roure, va fer-se una exhibició de zumba. Al migdia, a les dotze, l’Esbart Santa Anna va oferir una actuació a la plaça Coprínceps, que també canviava d’ubicació i que va concentrar molt públic. Els concerts de Makuka i Rokyo van posar el punt final a un cap de setmana ple d’activitats per celebrar 47 anys de parròquia.