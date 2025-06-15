Cultura
Sant Julià comptarà amb 50 fallaires
Jose Castro serà el primer fallaire menor
Sant Julià comptarà amb 50 fallaires aquest any. La xifra de petits fallaires arriba als 21 participants, 15 més que fa tres anys, mentre que la de fallaires i acompanyants ha crescut fins als 29, deu més que el 2022. Jose Castro serà el primer fallaire menor de Sant Julià. Així s'ha escollit aquest cap de setmana a través d'una gimcana on han participat els petits fallaires lauredians, joves d'entre 8 i 14 anys.
Les activitats programades per al 23 de juny començaran amb la tradicional recollida de la Flama del Canigó a Casa de la Vall, la baixada amb relleus fins a la plaça de la Germandat i, ja a Sant Julià, la cercavila pels carrers de la parròquia. Després de l'actuació dels fallaires, la celebració clourà amb la lectura del manifest i l'encesa de la foguera al parc del Prat Gran.