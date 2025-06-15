Escaldes-Engordany
Gili defensa que els comuns han de tenir eines per ser més àgils en matèria d'urbanisme
La cònsol major d'Escaldes creu que és "essencial" saber fins a "quina població vol arribar el país"
La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, opina que els comuns haurien de disposar d'eines que els permetés actuar de manera més àgil en qüestions urbanístiques. Així ho ha posat en relleu qüestionada sobre aquesta possibilitat que ja va apuntar el cònsol de Canillo, Jordi Alcobé, aprofitant precisament que ara s'està treballant en la revisió de la llei del sòl. En aquest sentit, Gili ha opinat que en certes ocasions, "si hi ha la col·laboració" de la persona que ha incomplert la norma urbanística i "rectifica de seguida, molt bé", però també creu que el problema ve quan no hi ha aquesta cooperació, que ja llavors "no és fàcil" i caldria que hi hagués una certa celeritat perquè el problema es pugui resoldre de manera ràpida.
Gili ha defensat que creu que aquest debat sobre dotar els comuns de més eines en matèria urbanística "és important si volem cuidar el paisatge, si volem evitar que es facin coses irreversibles". En aquest sentit, ha recordat que "una construcció la tens per cent anys, dos-cents i molts més, i per tant és evident" que els comuns han de tenir "les eines" per poder corregir certs aspectes."És d'interès de tots, de les institucions, però també dels ciutadans, perquè al final ens hi juguem molt", ha argumentat la cònsol major escaldenca tot afegint que "és una època que estem molt sensibilitzats amb aquesta qüestió perquè hem vist aquest 'boom' de grans construccions a molts llocs", sense anar més lluny a Escaldes-Engordany, amb les torres, ha esmentat.
Per tant ha defensat que "cal tenir les eines per fer-ho bé i també per saber fins a on volem arribar". D'aquesta manera ha defensat que és "essencial", en primer lloc, saber fins a on vol créixer el país, és a dir, fins a quina població es vol arribar. D'aquesta manera ha defensat que aquest volum "s'ha d'estudiar" i a partir d'aquí definir "tota la resta".
Precisament parlant d'urbanisme, Gili ha comentat que el procés perquè es retirin uns sostres solars que es van instal·lar en una de les torres del Clot d'Emprivat es troba en l'àmbit administratiu. Ha recordat que les torres tenen una edificabilitat màxima i segons quin tipus d'estructura no es pot instal·lar, per la qual cosa s'està seguint "el procediment administratiu" perquè aquests sostres es puguin retirar. La qüestió s'està gestionant de manera interna al comú i els tècnics ja han fet comprovació, tot i que Gili ha fet notar que són unes estructures que "es veuen" i que, per tant, són unes estructures totalment visibles.
Quant a l'aparcament del Falgueró, ha destacat que falta "acabar la plaça de dalt, que és on hi ha les pistes de tenis i la placeta" que ara s'ha d'impermeabilitzar, una actuació després de la qual ja es podrà obrir tota la infraestructura, una obertura que es podria donar aquest estiu.