Formació sobre seguretat domèstica per a la gent gran de Canillo
Una vintena de persones han participat en l'activitat al centre "Com a Casa"
La gent gran de Canillo ha participat en una xerrada informativa sobre seguretat a la llar amb l'objectiu de prevenir caigudes i millorar la qualitat de vida en l'entorn domèstic. Una vintena de padrins ha rebut consells bàsics i pràctics per evitar riscos habituals a casa, com ara assegurar una bona il·luminació o col·locar baranes de suport als banys i escales. L'activitat s'ha dut a terme a les instal·lacions del centre "Com a Casa", i hi ha participat el ministeri d'Afers Socials i el cos de bombers.
La consellera d'Afers Socials del comú, Sílvia Mandicó, ha destacat que "amb iniciatives com aquesta, volem donar eines útils a la nostra gent gran perquè puguin continuar vivint de manera autònoma i segura a casa seva".