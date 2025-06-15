Medi Ambient
Escaldes vol fer extensiu el sistema dels contenidors tancats a altres punts de la parròquia
El comú apunta que els resultats obtinguts són molt positius
El comú d'Escaldes-Engordany va impulsar el maig del 2021 un sistema de casetes de recollida de deixalleries amb la intenció de millorar la gestió de les deixalles. Es tracta d'uns espais tancats, on hi ha els diferents dipòsits per a la brossa i la recollida selectiva i que només es poden obrir amb unes claus de les quals disposen les persones autoritzades a fer servir aquests punts. La valoració que es fa des de la corporació d'aquest sistema, ara que han passat quatre anys des de la seva implementació és que estan "funcionant molt bé", ja que els resultats obtinguts són molt positius, tant que ja es pensa a ampliar aquest sistema a altres punts, segons apunta el conseller de Medi Ambient i Manteniment d'Edificis, David Pérez.
"N'implementarem més veient com funcionen", assenyala el conseller que assegura que una de les possibilitats és estendre aquest sistema als grans productors.
Entre els resultats positius, des del departament de Medi Ambient assenyalen que "s’han disminuït sensiblement els residus a la via pública". Així, es posa en relleu que gràcies a les casetes i a la recollida porta a porta que es va instaurar a la carretera dels Vilars "s’ha reduït els impropis de la bossa groga", la dels envasos lleugers, assolint un 79% de la fracció d’envasos lleugers lliure d’impropis "que és un dels percentatges més alts del país".