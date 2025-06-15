Activitats
El comú d'Escaldes serveix 1.200 racions d'arròs per la Festa de la parròquia
El Dodge Fargo s'exposa a la plaça de l'Església
El comú d'Escaldes-Engordany ha servit avui al migdia unes 1.200 racions d'arròs de muntanya al parc de la Mola en la 47a Festa de la parròquia. Aquest cap de setmana es commemora la creació d'Escaldes-Engordany el 1978 en separar-se d'Andorra la Vella. Ahir van actuar els Castellers d'Andorra a la plaça Coprínceps i avui hi ha hagut ballada de sardanes a la plaça de l'Església, on s'ha exposat l'autobús més antic del país, el Dodge Fargo recuperat gràcies a Velles Cases Andorranes, el comú i el Govern.