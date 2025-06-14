ENCAMP
Detingut el conductor de l'accident a la Bartra per donar positiu en alcoholèmia
L'home ha passat a disposició judicial aquest matí
El conductor del vehicle que va patir un aparatós accident ahir a dos quarts de vuit de la tarda al vial de la Bartra, va ser detingut per marcar una taxa d'alcoholèmia superior a 0,87. Així ho ha confirmat aquesta tarda la policia, tot apuntant que l'home ha passat a disposició judicial avui el matí. El sinistre no va deixar cap ferit, però va provocar el tall d’un carril en ambdós sentits de la marxa i l’habilitació d’un pas alternatiu, la qual cosa va provocar trànsit dens a la carretera general 2.