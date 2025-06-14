Sant Julià de Lòria
Rècord de participació al Tomb Lauredià, amb 191 inscripcions
L'activitat ha ofert tres circuits diferents dissenyats per adaptar-se a totes les edats i nivells físics
Fins a 191 persones han pres part aquest dissabte al matí en la vuitena edició del Tomb Lauredià, la caminada popular no competitiva que a través de tres recorreguts pretén que els participants puguin descobrir l'entorn del poble en un ambient festiu i saludable. La participació aconseguida suposa un nou rècord (172 persones l’any passat) i des del comú lauredià es fa una “valoració molt positiva, tant amb la preparació, amb les setmanes anteriors al dia d’avui, com amb el dia d’avui, ja que el recorregut estava molt ben marcat, els avituallaments molt complets i la gent estava molt contenta”, segons ha assenyalat el conseller lauredià d’Esports, Marc Ferré.
L'activitat, organitzada amb la col·laboració de LAUesport i el Grup Flaix Andorra, ha ofert tres circuits diferents (de catorze, nou i quatre quilòmetres), dissenyats per adaptar-se a totes les edats i nivells físics. A més, una de les principals novetats d'aquesta edició ha estat la instal·lació d'inflables per als més petits, i una arrossada per a tots els participants.
Ferré ha destacat que sigui una caminada que la gent pugui fer amb la família si ho desitja i s’ha mostrat “supercontent de la resposta de tots els ciutadans de la parròquia de Sant Julià i dels que són d’altres parròquies, que baixen aquí per conèixer la nostra muntanya”. De fet, un dels objectius de la prova és fer descobrir l’entorn natural lauredià. Així, el conseller d’Esports ha valorat que és un “aparador superbonic i que aprofitem els lauredians per treure una miqueta de pit dels nostres camins, de les nostres muntanyes i, sobretot, de les nostres vistes”.
El cap d’Esports, Ramon Ibars, ha explicat que “per desenvolupar tot això” es contracta una empresa de guies de muntanya “per la particularitat del marcatge dels camins”, per poder preparar els punts d’avituallament. I és preparar els tres recorreguts “porta molta feina”, ha afegit. Aquest any s’ha mantingut “la mateixa estructura i recorreguts que l’any passat” i, de fet, la pluja no ha obligat a fer cap canvi. Ibars s’ha mostrat molt satisfet tant pel rècord de participació com pel fet que sigui una cita que té una bona acollida “a nivell familiar” i també per l’ambient que s’hi genera al voltant i “el grau de satisfacció dels participants”. En aquest sentit, ha subratllat especialment “l’ambient festiu” amb els inflables i l’arrossada popular ja que “més que la competició, la caminada és un dia festiu amb la família”.